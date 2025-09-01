Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит

Национальный мессенджер Max с 1 сентября 2025 года вошел в перечень программ для обязательной предустановки на электронные устройства.

Для предустановки ярлыки обязательных программ помещаются производителем смартфона или планшета в специальную папку. Установка приложения происходит после выбора ярлыка пользователем.

Таким образом, прописанная в постановлении правительства предустановка Max на устройства фактически представляет собой рекомендацию. Владелец устройства самостоятельно решит, устанавливать мессенджер или нет.

Ранее готовность произвести предустановки Max на устройства подтвердили крупнейшие китайские производители, включая Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix, а также южно-корейский Samsung.

Max представляет собой российскую цифровую платформу. Помимо стандартных функций для общения, в него будут интегрированы платежи через СБП, доступ к «Госуслугам», цифровая подпись.

На днях в национальном мессенджере стала доступна функция записи и отправки видеосообщений. Скачать Max в настоящее время можно в App Store, RuStore и Google Play.