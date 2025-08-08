НАВЕРХ
Использование иностранного ПО «вызывает особую озабоченность» Минцифры

Источник:
«Ведомости»
257 3

Минцифры рекомендует запрет для крупного бизнеса использовать иностранные облачные сервисы и программное обеспечение (ПО) для хранения и обработки персональных данных к 1 сентября 2027 года, следует из письма главы министерства Максута Шадаева сотруднику Минпромторга Антону Алиханову. 

Запрет не распространится на малые и средние предприятия, индивидуальных предпринимателей (ИП) и физических лиц. Абсолютную блокировку доступа к иностранному ПО министр не предлагает, пишут «Ведомости» со ссылкой на его письмо.

По словам Шадаева, сплошное использование крупными российскими компаниями иностранных облачных цифровых платформ «вызывает особую озабоченность». Министр считает, что есть риск потери доступа и компрометации информации на серверах таких сервисов за пределами России.

Шадаев уверен в «зрелости и конкурентоспособности» российских аналогов. Минпромторг согласен с поэтапным отказом от иностранного ПО для объектов критической информационной системы, пояснили изданию в министерстве. 

Облачные сервисы позволяют привлекать для работы вычислительные ресурсы и программы, размещенные на удаленных серверах. Среди заграничных облачных сервисов в корпорациях часто пользуются Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform и другими.

Хайтек #Техника #Законы
Обсуждение (3)
