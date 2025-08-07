Фигуристка Александра Трусова стала мамой

Серебряный призер Олимпиады в Пекине, фигуристка Александра Игнатова (Трусова) родила первенца — мальчика.

«Родила!» — написала 21-летняя фигуристка в телеграм-канале.

Трусова в августе 2024 года вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. В конце марта она объявила о беременности. Позднее пара сообщила, что ждет сына.

Трусова — обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2022 году, бронзы ЧМ-2021, она установила несколько мировых рекордов. Первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков.

Игнатову 25 лет. Он серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратный победитель финала Кубка России.