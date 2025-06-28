НАВЕРХ

Клубы НХЛ выбрали на драфте всего одного россиянина

Источник:
Sibnet.ru
195 0

Первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялся в США, в его рамках был выбран всего один российский хоккеист, следует из трансляции мероприятия.

Клуб «Коламбус Блю Джекетс» под 20-м номером задрафтовал голкипера «Красной Армии» Петра Андреянова. В последний раз только один российский игрок был выбран в первом раунде в 2021 году — тогда под 19-м номером «Нэшвилл Предаторз» выбрал Федора Свечкова.

Андреянову 18 лет, минувший сезон он провел в Молодежной хоккейной лиге за молодежку ЦСКА. Он сыграл 37 матчей в регулярном чемпионате турнира, в которых отражал 94,2% бросков.

Остальные раунды драфта-2025 пройдут 28 июня.

Еще по теме
Определился обладатель Кубка Стэнли
Хоккейную сборную России на Олимпиаде заменят Францией
Россиянин вошел в символическую сборную новичков НХЛ
Сборная России по хоккею пропустит Олимпиаду
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

GammiPluh

ты же отправлял всех на СВО... как говорится твоими молитвами.

Maniac.

Дело не в рабах. А высокой ставке по кредту. У меня рабочие не плохо зарабатывают в среднем по краю....

mosquito__2010

коалиция решительных решительно решила не бодаться с россией всерьез.