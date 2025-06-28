Клубы НХЛ выбрали на драфте всего одного россиянина

Первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялся в США, в его рамках был выбран всего один российский хоккеист, следует из трансляции мероприятия.

Клуб «Коламбус Блю Джекетс» под 20-м номером задрафтовал голкипера «Красной Армии» Петра Андреянова. В последний раз только один российский игрок был выбран в первом раунде в 2021 году — тогда под 19-м номером «Нэшвилл Предаторз» выбрал Федора Свечкова.

Андреянову 18 лет, минувший сезон он провел в Молодежной хоккейной лиге за молодежку ЦСКА. Он сыграл 37 матчей в регулярном чемпионате турнира, в которых отражал 94,2% бросков.

Остальные раунды драфта-2025 пройдут 28 июня.