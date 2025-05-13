Google и Amazon обновили логотипы

Американские компании Google и Amazon обновили свои логотипы, при этом для Amazon графический ребрендинг стал первым с момента основания.

В логотипе Amazon, который представляет собой сочетание улыбки и изогнутой стрелки под названием бренда, стрелка стала шире, а ее цвет — ярче. Разработчики уточнили, что новый дизайн символизирует развитие интернет-ретейлера с сохранением узнаваемости.

Корпорация Google также обновила логотип, который оставался неизменным с 2015 года. Теперь цвета фирменной буквы «G» не имеют четких границ, а объединены в один градиент, что делает сочетание более плавным.

В ближайшее время новые логотипы появятся в фирменных приложениях компаний, на сайтах и в других сервисах.