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Google и Amazon обновили логотипы

Источник:
Sibnet.ru
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Американские компании Google и Amazon обновили свои логотипы, при этом для Amazon графический ребрендинг стал первым с момента основания.

В логотипе Amazon, который представляет собой сочетание улыбки и изогнутой стрелки под названием бренда, стрелка стала шире, а ее цвет — ярче. Разработчики уточнили, что новый дизайн символизирует развитие интернет-ретейлера с сохранением узнаваемости.

Корпорация Google также обновила логотип, который оставался неизменным с 2015 года. Теперь цвета фирменной буквы «G» не имеют четких границ, а объединены в один градиент, что делает сочетание более плавным.

В ближайшее время новые логотипы появятся в фирменных приложениях компаний, на сайтах и в других сервисах.

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Kukuh88

Видел бы он как жалко его ультиматумы выглядят со стороны...

Qprovessional

Дайте сразу все, чтоб через день не печатать новости

Улитка на склоне

Типичное поведение авторитарного режима. Никаких отличий от Хусейна или Каддафи или Асада.

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.