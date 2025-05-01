Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин догнал двукратного обладателя Кубка Стэнли канадца Марио Лемье по количеству заброшенных шайб в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин открыл счет в пятом матче серии первого раунда с «Монреалем», встреча завершилась победой «Вашингтона» — 4:1. Столичная команда вышла во второй раунд плей-офф. Этот гол стал для Овечкина 76-м в плей-офф НХЛ, вместе с Лемье они делят 12-е место по этому показателю.

«Он (Овечкин) был великолепен на протяжении всей серии. Он забивал очень важные голы, этот матч является показательным. В таком нервном и напряженном матче, когда вы пытаетесь настроиться на игру, забить первый гол — очень важно. Именно это он и сделал», — приводит ТАСС слова главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери.

Ближайшей целью Овечкина теперь является чешский нападающий Яромир Ягр с 78 голами. Лидирует в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ канадский форвард Уэйн Гретцки (122).