Пробовать что-то новое — в природе человека, который постоянно ищет, где лучше. Это касается и цифровых услуг. Ростелеком запустил «Тест-драйв», во время которого можно бесплатно попробовать разные сервисы и любой тариф.

Ростелеком — провайдер, присутствующий на всей территории России, и признанный технологический лидер. «Мы лидируем на рынке базовых сервисов широкополосного доступа в интернет и платного ТВ, оставаясь надежным технологическим партнером для всей семьи», — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента Ростелекома Алексей Демяненко.

Во время «Тест-драйва» можно оценить оптоволоконный интернет, видеосервис Wink, мобильную связь, игровые возможности и домашнее видеонаблюдение.

Интернет

Ростелеком предлагает попробовать самый современный интернет, подключаемый по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network). Это высокоскоростной оптический интернет. Провайдер обеспечивает абонентов Wi-Fi роутерами со скоростью передачи 1 Гбит/с.

Золотой стандарт оптического интернета в России — 200 Мбит/с. Такая скорость гарантирует качество любых современных развлечений — от онлайн-игр до стриминга и просмотра 4К-видео.

«Интернета хватит и на онлайн-учебу, и на работу за ноутбуком, и на совместный просмотр фильмов или сериалов, и на компьютерные игры», — заверил Демяненко.

Домашний интернет входит во все линейки тарифов, пакетные, игровые. Только интернет будет в тарифе «Технологии доступа».

Кино и ТВ

Преимущества онлайн-кинотеатра и интерактивного телевидения объединены в видеосервисе Wink. Это более 400 телеканалов и 80 тысяч фильмов и сериалов/

В их числе советское, российское и зарубежное кино. Это и популярная классика, и последние премьеры, и эксклюзивные проекты Wink, например, привлекшие внимание сериалы «Слово пацана», «Комбинация», «Трудные подростки», «Фишер».

Весь контент можно загрузить на мобильные устройства и смотреть без интернета: на даче, в дороге, в самолете, в отпуске.

Wink предлагает несколько подписок в зависимости от интересов и предпочтений пользователей. Их можно оформить после пробного периода.

Интерактивное ТВ дает возможность перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать фильмы, использовать архив программ, прошедших в эфире в течение предыдущих трех суток.

Онлайн-кинотеатр и ТВ Wink есть в тарифах «Технологии развлечения», «Технологии выгоды», «Игровой 2в1», «Игровой 4в1»

Мобильная связь

Мобильная связь Ростелекома работает на сетях t2 (бывший Tele2). Ее нельзя подключить отдельно, но она дополняет часть пакетных предложениях.

SIM-карты подходят для любых абонентских устройств (смартфонов, планшетов, мобильных телефонов), так как выпускается сразу в трех форм-факторах: нано, мини и стандарт.

В мобильные тарифы входят минимум 1 тысяча минут, при этом звонки на городские и мобильные телефоны Ростелекома не учитываются, они безлимитные.

Мобильный интернет — это 40 ГБ на максимальной скорости. Общение в популярных мессенджерах и соцсетях, просмотр ТВ и фильмов в Wink не расходует трафик.

Можно организовать семейную группу, объединив до пяти сим-карт. В этом случае объем минут и интернета будут расходоваться совместно.

Мобильная связь есть в пакетных тарифах «Технологии общения» и «Технологии выгоды»

Игровые опции

Специально для геймеров Ростелеком создал линейку тарифов «Игровой». Его отличия — самая высокая скорость, стабильность и специальные игровые бонусы.

В ряде регионов скорость соединения достигает 890 мегабит в секунду, в некоторых — 500 мегабит в секунду. Такое подключение гарантирует стабильную игру, даже если одновременно с ней смотрят фильм в высоком качестве.

Игроки получают премиальные аккаунты в играх «Мир танков» и «Мир кораблей», а также бонусы от Леста Игры, VK Play, «Фогейм». А также возможность подключить еще один игровой аккаунт для себя или друга.

Специальный игровой роутер обеспечивает приоритизацию игрового трафика и низкий пинг. То есть абоненты тарифы напрямую подключаются к игровым серверам, и интернет-соединение максимально стабильно.

Протестировать игровые опции можно в тарифах «Игровой». Вариации тарифа включают только интернет, интернет, мобильную связь и ТВ в разных сочетаниях.

Домашнее видеонаблюдение

Еще одно предложение в «Тест-драйве» — домашнее видеонаблюдение. Умные камеры следят за обстановкой внутри помещений и на улице. Оповещения о нештатных событиях или движущихся объектах пользователи получают автоматически на телефон.

Видео хранится на защищенных серверах. Ролики можно перематывать и скачивать на собственные устройства.

Специалисты Ростелекома привезут домашнюю или уличную камеру, помогут настроить ее и разобраться с приложением. Через месяц нужно будет решить — оставить камеры и оформить услугу навсегда или вернуть камеры.

Тест-драйв видеонаблюдения присутствует во всех тарифах Ростелекома. Например, можно подключить только домашний интернет и ТВ (тариф «Технологии развлечения») и дополнительно месяц бесплатно тестировать видеонаблюдение.

После «Тест-драйва»

«Тест-драйв» длится месяц с момента подключения услуги. Через 30 дней можно расторгнуть договор и вернуть оборудование без оплаты.

Если тест-драйв пройдет без нареканий, то со следующего месяца будет взиматься абонентская плата согласно подключенному тарифу. Плата за установку и настройку оборудования начисляется после окончания промопериода.