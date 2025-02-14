Большунов выиграл международную гонку в Италии

Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов выиграл международную лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Дистанцию 30 километров в гонке с общего старта российский спортсмен преодолел за 1 час 18 минут 56,2 секунды, передает «Интерфакс». Для Большунова гонка стала первым стартом в международном заезде после введения санкций в отношении россиян.

Ставший вторым по итогам гонки итальянец Лоренцо Бузин отстал от Большунова на 14,4 секунды. Бронзовым призером стал еще один представитель Италии Маттиа Армеллини, уступивший россиянину 1 минуту 25,2 секунды.

Российские лыжники сейчас находятся под санкциями. Однако гонка Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, что позволило организаторам пригласить российского лыжника.