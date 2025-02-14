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Большунов выиграл международную гонку в Италии

Источник:
Sibnet.ru
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Трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов выиграл международную лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Дистанцию 30 километров в гонке с общего старта российский спортсмен преодолел за 1 час 18 минут 56,2 секунды, передает «Интерфакс». Для Большунова гонка стала первым стартом в международном заезде после введения санкций в отношении россиян.

Ставший вторым по итогам гонки итальянец Лоренцо Бузин отстал от Большунова на 14,4 секунды. Бронзовым призером стал еще один представитель Италии Маттиа Армеллини, уступивший россиянину 1 минуту 25,2 секунды.

Российские лыжники сейчас находятся под санкциями. Однако гонка Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, что позволило организаторам пригласить российского лыжника.

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Топ комментариев

GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

se 34

Результаты видны многим, зайди в европейские чаты у них там жесть как подгорает, сплошной ор и истерика...

GammiPluh

Ой ой ой, как мы запели. А до этого они же украинцам пророчили другое... получается 3 года украинцы гибли,...

snoo

Я только что видел сверхсекретные карты Генштаба, так вот, там Украина в составе России!