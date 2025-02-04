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Трамп встретился с российскими хоккеистами

Источник:
Sibnet.ru
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Российские хоккеисты команды Национальной хоккейной лиги «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов встретились с президентом США Дональдом Трампом. Прием транслировался на официальном YouTube-канале Белого дома.

Россияне посетили резиденцию американского лидера вместе с остальными игроками команды, которая в прошлом году стала чемпионом НХЛ. Игроки вручили Трампу золотую клюшку и хоккейные свитера с номерами «47» и «45-47», отсылающими к его президентским срокам.

В составе «Флорида Пантерз» в прошлом сезоне выступали три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «Пантерс» победили «Эдмонтон» со счетом 4-3.

«Это была настоящая битва от начала и до конца. Еще интереснее она была благодаря голкиперу Сергею Бобровскому. Он был невероятен! Я должен увидеть его», — сказал Трамп, после чего пожал руку россиянину.

Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. Россиянин — двукратный обладатель приза «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Бобровский —единственный голкипер из России, получивший этот приз дважды.

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