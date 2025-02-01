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Рекордсмен UFC Чимаев получил паспорт ОАЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Боец UFC Хамзат Чимаев получил паспорт гражданина ОАЭ, об этом сообщил сам спортсмен в своих соцсетях, опубликовав фотографию документа.

«Для меня большая честь и привилегия представлять эту прекрасную страну и как для спортсмена, и как для гражданина. Я хотел бы поблагодарить ОАЭ за поддержку, и я сделаю все возможное, чтобы эта страна гордилась мной», — написал боец.

Чимаев родился в Чечне, откуда в подростковом возрасте переехал с семьей в Швецию. С сентября 2023 года боец вместо Швеции представляет ОАЭ. У спортсмена также есть российское гражданство.

Чимаеву 30 лет, он выиграл все 14 боев в ММА, в последнем поединке в октябре победил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде. Он занимает третье место в рейтинге лучших бойцов UFC в среднем весе.

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