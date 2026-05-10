Хамзат Чимаев проведет защиту чемпионского пояса

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев
Фото: © UFC

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев проведет первую защиту титула против бывшего обладателя пояса Шона Стрикленда. Бой станет главным событием турнира UFC 328 по смешанным единоборствам, который состоится 10 мая в США.

32-летний уроженец Чечни завоевал пояс в августе 2025 года, уверенно победив единогласным решением судей Дрикуса дю Плесси из ЮАР. 35-летний американец Стрикленд получил право на титульный бой после досрочной победы над Энтони Эрнандесом в прошлом месяце.

Чимаев выиграл все свои 15 боев в ММА, из них 12 были одержаны досрочно. На профессиональном уровне чеченский боец выступает с 2018 года. Он стал 16-м бойцом в истории лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне.

Бои основного карда UFC 328 будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass.

