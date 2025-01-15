Рунет деградировал из-за повреждения магистрального кабеля

Повреждение магистральной волоконно-оптической линии связи привело к снижению скорости интернета в 21 регионе России, сообщил Роскомнадзор.

Инцидент произошел в Татарстане, на участке Тюлячи — Новая Тура. При этом ведомство не стало приводить полный список российских регионов, которые пострадали из-за повреждения магистрального кабеля.

«Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 миллиона пользователей. На месте работают аварийно-восстановительные бригады», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что ориентировочные сроки устранения аварии — 21.00 по московскому времени.