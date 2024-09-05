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Колонки «Яндекс» научились звонить на любые номера

Источник:
Sibnet.ru
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Оператор МТС первым в России интегрировал возможность совершать звонки через колонки «Яндекс». Теперь абоненты МТС могут звонить и принимать вызовы прямо со своей «Яндекс Станции», сообщает пресс-служба «Яндекса».

Функция работает также, как громкая связь на телефоне — для снятия трубки достаточно сказать голосовой помощнице «Алисе» одну из соответствующих команд. Например, «ответь», «подними трубку» или «прими вызов».

Подключить ее можно в приложении «Дом с Алисой» на всех умных устройствах Яндекса, кроме «Станции Дуо Макс» и телевизоров под управлением YaOS и YaOS X. Сама функция бесплатна, но звонки будут совершаться по текущему тарифу.

Для этого в меню необходимо выбрать функцию «Звонки с колонки, как с телефона» и указать свой мобильный номер. После регистрации пользователь сможет выбрать до 10 контактов и добавить их в справочник мобильного приложения «Дом с Алисой».

Вызовы приходят одновременно на телефон и на умную колонку. Совершить звонок с умной колонки так же просто, как и принять его. Для этого достаточно произнести команду, например, «Алиса, позвони маме».

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Топ комментариев

pepelmetal

А подгнивших тарасиков забирать не планирует)?

volmen

Зеля с мая никто, и звать его никак. Зачем распространять его заявления?

Danilon

Демографическая спецоперация. Даже звучит погано, не говоря уже о том, что кроме специального завоза...

vad7958

А что конкретно ,ещё больше не русских завести сюда?!Это они могут...