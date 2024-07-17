WhatsApp перестал работать на кнопочных телефонах Nokia

WhatsApp прекратил работать на некоторых устройствах под управлением KaiOS. Пользователи Reddit отметили, что попытки произвести сброс телефона и переустановить приложение не помогли.

Проблема носит массовый характер и связана с выходом WhatsApp версии 2.2329.13. После установки приложения пользователи лишились возможности входить в свои учетные записи. При этом старое приложение продолжает работать на устройствах с KaiOS.

Одному из владельцев телефонов удалось добиться ответа от службы поддержки KaiOS. Как выяснилось, пользоваться WhatsApp могут лишь те, кто осуществил вход до 25 июня 2024 года — для них приложение перестанет работать в начале 2025 года.

Обновления WhatsApp для KaiOS выходить больше не будут, а из магазина приложений KaiOS мессенджер был удален, и установить его больше не получится — соответствующее заявление уже появилось и на официальном сайте платформы.

Отключение WhatsApp коснулось телефонов Nokia 800 Tough, Nokia 2720 Flip, Nokia 2760 Flip, Nokia 2780 Flip, Nokia 6300 4G, Nokia 8000 4G и Nokia 8110 4G, а также некоторых моделей Alcatel, JioPhone и Energizer.