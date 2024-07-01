Робот в Южной Корее совершил самоубийство

Необычный инцидент произошел в Южной Корее — работающий в мэрии Сеула робот сбросился с двухметровой лестницы.

Очевидцы происшествия рассказали, прежде чем упасть, он долгое время крутился на одном месте, пишет издание Channel New Asia. Журналисты шутливо заметили, что робот «совершил самоубийство», не выдержав сложной работы.

Робот был создан американской компанией Bear Robotics и выполнял курьерские поручения, а также занимался документооборотом. Он трудился полный рабочий день и самостоятельно перемещался по зданию.

Пока неясно, что привело к аварии — встроенная навигация должна была исключить вероятность такого события. Специалисты уже собрали все элементы разбившегося робота, их анализ должен помочь установить точные причины.