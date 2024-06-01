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Определились все участники нового сезона РПЛ

Источник:
Sibnet.ru
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После стыковых матчей за право играть в Российской премьер-лиге сезона-2024/25 определились все участники чемпионата России.

Так, впервые в истории в РПЛ сыграет тольяттинский «Акрон», который по итогам двух стыковых матчей обыграл екатеринбургский «Урал». В первой игре «Акрон» победил 2:0, ответный матч проиграл 1:2.

Кроме этого, в следующем сезоне РПЛ сыграют петербургский «Зенит», «Краснодар», московские «Динамо», «Локомотив», Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат», воронежский «Факел», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо».

Новый сезон РПЛ начнется 20 июля, перед этим 13 июля состоится матч за Суперкубок России. Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака победили в РПЛ в шестой раз подряд.

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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?