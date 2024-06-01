Определились все участники нового сезона РПЛ

После стыковых матчей за право играть в Российской премьер-лиге сезона-2024/25 определились все участники чемпионата России.

Так, впервые в истории в РПЛ сыграет тольяттинский «Акрон», который по итогам двух стыковых матчей обыграл екатеринбургский «Урал». В первой игре «Акрон» победил 2:0, ответный матч проиграл 1:2.

Кроме этого, в следующем сезоне РПЛ сыграют петербургский «Зенит», «Краснодар», московские «Динамо», «Локомотив», Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат», воронежский «Факел», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо».

Новый сезон РПЛ начнется 20 июля, перед этим 13 июля состоится матч за Суперкубок России. Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака победили в РПЛ в шестой раз подряд.