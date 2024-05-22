НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Apple решила проблему удаленных фотографий на iPhone

Источник:
Sibnet.ru
141 0

Корпорация Apple выпустила обновление iOS 17.5.1, которое исправляет ошибочное восстановление удаленных фотографий.

Ранее многие пользователи после обновления до iOS 17.5 отметили, что обнаружили в памяти iPhone удаленные много лет назад фотографии — в том числе интимного характера, пишет издание The Verge.

Фотографии стали отображаться в приложении «Фото». Появление удаленных пользователями фотографий в памяти устройства вызвало у специалистов беспокойство по поводу конфиденциальности данных.

В описании к патчу отмечается, что компания устранила причину, по которой удаленные фото могли заново отображаться в медиатеке. При этом Apple не стала раскрывать, как снимки оказались в памяти устройств, если до этого были полностью удалены.

Еще по теме
Быстрая зарядка: может ли «убить» аккумулятор?
Android 15 увеличит время автономной работы смартфонов
Проводники РЖД получат смартфоны с ОС «Аврора»
Составлен майский список лучших смартфонов
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как удалить OneDrive из Windows
12.03.24, 17:34
9260
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
761829
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
227399
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
30549
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
26047
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
8067
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
9810
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
213516
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
29673
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
29753
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Раскрыта причина крушения вертолета президента Ирана
Появился новый способ «угона» SIM‑карт
Киев признал необходимость переговоров с Россией
Мишустин раскритиковал авто Volga за китайский руль
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))