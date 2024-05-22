Apple решила проблему удаленных фотографий на iPhone

Корпорация Apple выпустила обновление iOS 17.5.1, которое исправляет ошибочное восстановление удаленных фотографий.

Ранее многие пользователи после обновления до iOS 17.5 отметили, что обнаружили в памяти iPhone удаленные много лет назад фотографии — в том числе интимного характера, пишет издание The Verge.

Фотографии стали отображаться в приложении «Фото». Появление удаленных пользователями фотографий в памяти устройства вызвало у специалистов беспокойство по поводу конфиденциальности данных.

В описании к патчу отмечается, что компания устранила причину, по которой удаленные фото могли заново отображаться в медиатеке. При этом Apple не стала раскрывать, как снимки оказались в памяти устройств, если до этого были полностью удалены.