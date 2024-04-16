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Стартовал выпуск российских принтеров «Катюша»

Источник:
Sibnet.ru
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Отечественная компания «Катюша» запустила массовое производство принтеров и МФУ под своим брендом на базе собственных печатных плат, сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что это первый в России случай серийного выпуска принтеров на основе российских печатных плат. Производство самих плат налажено в Ленинградской области, а сборка МФУ и принтеров происходит в подмосковном Зеленограде.

МФУ с российскими платами обладает скоростью печати 40 листов A4 в минуту. Поддерживаемое разрешение составляет 1200x1200 пикселей. Доступны интерфейсы Ethernet, USB и Wi-Fi. Также есть поддержка удаленной печати, печать документов по QR-коду и подключение к смартфонам.

Печатные платы, установленные в принтерах бренда, уже внесены в реестр Минпромторга. Основными клиентами компании являются государственные компании и медицинские учреждения.

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