Стартовал выпуск российских принтеров «Катюша»

Отечественная компания «Катюша» запустила массовое производство принтеров и МФУ под своим брендом на базе собственных печатных плат, сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что это первый в России случай серийного выпуска принтеров на основе российских печатных плат. Производство самих плат налажено в Ленинградской области, а сборка МФУ и принтеров происходит в подмосковном Зеленограде.

МФУ с российскими платами обладает скоростью печати 40 листов A4 в минуту. Поддерживаемое разрешение составляет 1200x1200 пикселей. Доступны интерфейсы Ethernet, USB и Wi-Fi. Также есть поддержка удаленной печати, печать документов по QR-коду и подключение к смартфонам.

Печатные платы, установленные в принтерах бренда, уже внесены в реестр Минпромторга. Основными клиентами компании являются государственные компании и медицинские учреждения.