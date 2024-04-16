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«Яндекс» запустил продвинутый поиск на основе YandexGPT 3

Источник:
Sibnet.ru
187 0

«Яндекс» запустил поисковик с элементами искусственного интеллекта на базе YandexGPT 3 под названием «Нейро», который предоставляет подробные ответы на вопросы, используя данные из интернета.

Система использует алгоритмы генеративных нейронных сетей, чтобы исследовать доступные источники и синтезировать из них единую, информативную ответную реплику, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что сервис особенно полезен в случаях, когда для получения полного ответа необходимо обратиться к нескольким источникам. «Нейро» не только предоставит полную информацию, но и позволит пользователю задать дополнительные вопросы или уточнения в интерактивном диалоге, учитывая предыдущий контекст.

Кроме текстовых запросов, «Нейро» поддерживает и визуальные данные. Так, пользователь при необходимости может прикрепить к запросу фотографию. Каждый ответ сопровождается ссылками на источники.

Сервис доступен в приложении «Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузере». Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться в «Яндексе» и переключить тумблер около поисковой строки.

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korvinsS

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urbasik

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corrector

Какими же глупыми надо быть , чтобы разрушить свою страну , поверив в пустые обещания западных...