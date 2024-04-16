«Яндекс» запустил продвинутый поиск на основе YandexGPT 3

«Яндекс» запустил поисковик с элементами искусственного интеллекта на базе YandexGPT 3 под названием «Нейро», который предоставляет подробные ответы на вопросы, используя данные из интернета.

Система использует алгоритмы генеративных нейронных сетей, чтобы исследовать доступные источники и синтезировать из них единую, информативную ответную реплику, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что сервис особенно полезен в случаях, когда для получения полного ответа необходимо обратиться к нескольким источникам. «Нейро» не только предоставит полную информацию, но и позволит пользователю задать дополнительные вопросы или уточнения в интерактивном диалоге, учитывая предыдущий контекст.

Кроме текстовых запросов, «Нейро» поддерживает и визуальные данные. Так, пользователь при необходимости может прикрепить к запросу фотографию. Каждый ответ сопровождается ссылками на источники.

Сервис доступен в приложении «Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузере». Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться в «Яндексе» и переключить тумблер около поисковой строки.