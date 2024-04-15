Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в седьмом матче полуфинала плей-офф со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина.

В финале «Металлург» сыграет с ярославским «Локомотивом». В отличие от магнитки, ярославцы еще ни разу не завоевывали Кубок Гагарина.

В свою очередь «Автомобилист» завершил сезон с лучшим результатом в истории клуба. Высшим достижением «Авто» был четвертьфинал плей-офф, а в этом сезоне подопечные Николая Заварухина выбили главных лидеров плей-офф — «Ак Барс» и СКА.