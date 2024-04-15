Современные программы заработали под Windows 95

Энтузиаст «подружил» Windows 95 с тысячами современных программ. Для этого пользователь YouTube под псевдонимом MattKC реализовал поддержку фреймворка разработки ПО .NET в составе давно устаревшей операционной системы.

Чтобы заставить .NET работать на Windows 95, специалист внес в реестр ОС масштабные правки — всего было добавлено более 5400 ключей, пишет Tom’s Hardware. При этом «донором» файлов .NET и ключей реестра стала Windows 98.

Однако пользователь предупреждает, что старые ПК под управлением Windows 95 не всегда могут «потянуть» современное программное обеспечение, особенно с учетом того, что многие разработчики перестали оптимизировать его.

Windows 95 вышла в 1995 году, подавляющее большинство современных пользователей даже никогда не работали в ней. Однако в мире есть системы, которые до сих пор управляются этой устаревшей операционной системой, поэтому такая модернизация может оказаться полезной.