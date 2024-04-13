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Нейросеть ChatGPT стала умнее

Источник:
Sibnet.ru
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Компания OpenAI официально представила обновление GPT-4 Turbo для платных пользователей ChatGPT, которое улучшило способности чат-бота.

Так, после обновления ChatGPT дает более прямые и краткие ответы. Кроме этого, GPT-4 Turbo теперь может обрабатывать в шесть раз больше текстовых данных — 300 страниц по сравнению с предыдущим ограничением в 50 штук.

Пользователь может задавать более детальные запросы пользователю и потенциально получать более качественные ответы. Также GPT-4 Turbo теперь может генерировать подписи и описания для изображений и обрабатывать запросы на преобразование текста в речь.

В нейросеть загрузили дополнительную информацию. Если GPT-4 располагал информацией до сентября 2021 года, а GPT-4 Turbo изначально был ограничен апрелем 2023, то теперь в базе хранятся данные Сети вплоть до декабря 2023 года.

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