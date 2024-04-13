Россияне совершили стратосферный прыжок на Северный полюс

Россияне совершили первый в мире стратосферный прыжок с борта самолета Ил-76 на Северный полюс. Стратонавты спрыгнули с высоты более 10 тысяч метров, сообщает пресс-служба компании RuVDS.

«Рекорд установили летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов», — говорится в сообщении.

Трое рекордсменов находились в свободном падении около двух минут и раскрыли парашюты на высоте около 1 километра. Рекорд был посвящен России и ее роли в освоении Арктики, уточнил Корниенко.

«Именно наши люди первыми совершили беспосадочный перелет через Северный полюс в начале прошлого века, именно флаг России был установлен на дне океана в точке Северного полюса в 2007 году», — напомнил он.

Также с борта Ил-76 было сброшено серверное оборудование, которое планируется к развертыванию на дрейфующей льдине в Арктике. Специалистам предстоит протестировать устойчивость оборудования к арктическим температурам и условиям.

Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового лагеря «Барнео». Серверное оборудование будет поддерживать связь со спутником RuVDS, передавая через него свою телеметрию.