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Функция поиска смартфона от Google заработала без интернета

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Google выпустила обновление для приложения Find My Device, которое позволяет найти смартфон на базе Android, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Теперь отыскать потерянное устройство можно без подключения к Сети. Сигнал о местоположении телефон будет отправлять по Bluetooth на ближайшие Android-смартфоны — аналогичным способом работает система поиска на iPhone и iPad.

При этом смартфоны Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro смогут передавать данные даже в выключенном состоянии. Сейчас Google ведет переговоры с другими производителями, чтобы добавить аналогичную функцию в их модели.

С мая обновленный Find My Device будет также поддерживать Bluetooth-трекеры от Chipolo и Pebblebee, что позволит находить таким образом другие домашние предметы — например, кошелек или ключи.

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Топ комментариев

vad7958

Он бы вобще помолчал о дружбе,во время ВОВ его отец воевал в РККА а он ещё пацаном пожрать бандеровцам...

mosquito__2010

Шизофреники у власти это конечно беда для страны. Вилы были предначертаны для этих идиотов.

Asd10

Похоже и на местных заукраинцев что-то навело ужас. Попрятались куда-то и не отсвечивают. Даже уйначалника...

-Керя-

Если у меня немного Кецце есть я могу желтые штаны носить