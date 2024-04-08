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Windows 11 запретили менять внешний вид

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft внедрила в Windows 11 ограничения, которые запрещают установку сторонних приложений, меняющих внешний вид операционной системы.

Так, в Windows 11 24H2 нельзя запускать приложения вроде StartAllBlack, которое позволяет настраивать панель задач и меню «Пуск». Под запрет попал также ExplorerPatcher, благодаря которому можно сделать вид панели в стиле Windows 10.

В качестве официальной причины указывается, что приложения «вызывают проблемы с безопасностью или производительностью». Причем пользователям нельзя даже обновить уже установленные программы, пишет портал Neowin.

Предположительно, программы блокируют на основе их названий, так как в Сети уже нашли способы обхода ограничений. Для этого достаточно переименовать исполняемый файл. Однако не исключено, что в дальнейшем ограничения будут дополнительно ужесточены.

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nicollaich

Зеленский более не президент.Пусть свои хотелки жене предъявляет.

Asd10

С комментов кормишься,полукоммерческий?? Ну это нормально. Хоть и не большой, но всё же гешефт.

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...

-Керя-

Если у меня немного Кецце есть я могу желтые штаны носить