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Штрафы за спам-звонки установили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки и ужесточается ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства.

Реклама кредитов с помощью спам-звонков будет наказываться штрафом для физических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Если кредиторы не указывают полную стоимость кредита, их сотрудникам будет назначен штраф в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Сейчас в соответствии с законом «О рекламе» информация о полной стоимости кредита должна быть предоставлена прежде, чем информации о процентных ставках. При этом полный размер кредита должен быть указан крупным шрифтом.

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Топ комментариев

vad7958

Старо придание да верится с трудом...

Александр Петров 238315

Да нет же, 30 тысяч, за всё время, как нелегитимный сказал, а может уже и 15!

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

Asd10

Пока гром не грянет мужик не перекрестится.