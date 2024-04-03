Штрафы за спам-звонки установили в России

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки и ужесточается ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства.

Реклама кредитов с помощью спам-звонков будет наказываться штрафом для физических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Если кредиторы не указывают полную стоимость кредита, их сотрудникам будет назначен штраф в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Сейчас в соответствии с законом «О рекламе» информация о полной стоимости кредита должна быть предоставлена прежде, чем информации о процентных ставках. При этом полный размер кредита должен быть указан крупным шрифтом.