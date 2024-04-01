Telegram запустил программу монетизации каналов

Telegram запустил программу монетизации, с 1 апреля 2024 года авторы каналов с аудиторией более 1 тысячи подписчиков будут получать 50% дохода от рекламы, отображаемой у них, сообщается в блоге мессенджера.

Вознаграждение будет выплачиваться в криптовалюте Toncoin, работающей на блокчейне TON. Его можно вывести без комиссии или оплатить им рекламные объявления, коллекционные адреса или розыгрыши подписок Telegram Premium.

Для работы программы монетизации мессенджер запустил рекламные объявления, которые можно оплатить с помощью Toncoin. Они не будут показываться пользователям части стран, где программа монетизации не будет работать.

Так, в настоящее время рекламные объявления на базе TON не отображаются для пользователей из таких стран как Россия, Украина, Палестина и Израиль. Таким образом, монетизация для владельцев каналов из этих стран работать не будет.

Telegram запустил рекламу в октябре 2021 года. Ее можно разместить через платформу Telegram Ads. Объявления показываются пользователям без Premium-подписки в публичных каналах после всех публикаций.