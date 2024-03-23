Android 15 получил функцию спутниковой связи

Компания Google выпустила Android 15 Developer Preview 2 для разработчиков, в которой появилась функция, отвечающая за работу спутниковой связи.

Функция подразумевает переключение смартфона между спутниковыми сетями различных провайдеров с целью сохранения связи во всех районах земного шара. Также она позволяет приложениям определять использование спутникового подключения.

Некоторые смартфоны пока поддерживают только отправку экстренных текстовых сообщений через спутниковую сеть, другие устройства уже позволяют обмениваться более сложными данными.

Кроме того, основные службы обмена сообщениями, такие как SMS/MMS и предустановленные приложения RCS, в новой редакции операционной системы теперь смогут использовать спутниковое соединение для связи.

Полноценная и финальная версия Android 15 должна выйти в конце лета или начале осени 2024 года. Первыми ее получат смартфоны Google Pixel.