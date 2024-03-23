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Android 15 получил функцию спутниковой связи

Источник:
Gizmochina.com
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Компания Google выпустила Android 15 Developer Preview 2 для разработчиков, в которой появилась функция, отвечающая за работу спутниковой связи.

Функция подразумевает переключение смартфона между спутниковыми сетями различных провайдеров с целью сохранения связи во всех районах земного шара. Также она позволяет приложениям определять использование спутникового подключения.

Некоторые смартфоны пока поддерживают только отправку экстренных текстовых сообщений через спутниковую сеть, другие устройства уже позволяют обмениваться более сложными данными.

Кроме того, основные службы обмена сообщениями, такие как SMS/MMS и предустановленные приложения RCS, в новой редакции операционной системы теперь смогут использовать спутниковое соединение для связи.

Полноценная и финальная версия Android 15 должна выйти в конце лета или начале осени 2024 года. Первыми ее получат смартфоны Google Pixel.

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saxat

Без их участия тут не обошлось! Вот к бабке не ходи!

paramedic

Кому ты свистишь? Суток не прошло со времени теракта, у тебя машина уже вторые сутки в розыске.

hope1986

По кусочкам их разрезать, чтобы медленнее подыхали

mosquito__2010

Картина маслом. США и Британии всё сложнее скрывать свою причастность к созданию и поддержке международного...