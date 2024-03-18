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Спрос на онлайн‑сервисы в России утроился с начала года

Источник:
«Газета.ру»
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Троекратный рост числа оплаченных россиянами онлайн-подписок с начала года отмечен в России, говорится в исследовании «Почта Банка».

Современные поставщики цифрового контента предлагают сразу несколько услуг по привлекательной цене, что только способствует увеличению числа клиентов, приводит «Газета.ру» исследование.

«При покупке подписки одной из экосистем можно получить доступ к онлайн-кинотеатрам, музыкальным платформам, системам лояльности и многому другому», — отметили аналитики банка.

Одновременно в исследовании отмечено и резкое снижение трат россиян на традиционные офлайн-развлечения. Объем покупок билетов в театры с января по март упал на 20% до 1,9 миллиарды рублей, хотя средний чек вырос на 7% до 689 рублей.

Аналогичная ситуация сложилась с походами в музеи и на выставки — посещения сократились на 10% до 90 миллионов рублей, но при этом стоимость билета в среднем выросла на 9% до 418 рублей.

Исключение составили только кинотеатры, чья выручка увеличилась на 13% до 2,5 миллиарда рублей.

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Топ комментариев

velam

У Макрона Наполеоновские корни взыграли, зохотел уменьшить население Франции?

nicollaich

Аппендиксу начальника только не говорите.Не переживёт.

Captain Nemo

А вас бояться никто не заставляет.Что разгунделся то

Asd10

Франции надо увеличивать свою вовлеченность сейчас, штоб при распиле укры потребовать себе кусок побольше.