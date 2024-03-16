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Сотовые операторы ограничили продажу сим-карт

Источник:
Sibnet.ru
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Крупнейшие российские операторы ограничат массовую продажу сим-карт до 20 марта, такое требование разослало Минцифры.

Ограничение вводится как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов, пишет РБК. Так, Tele2 ограничил продажу сим-карт иностранцам и лицам без гражданства через приложение AppSeller, которое позволяет регистрировать новые сим-карты без заполнения бумажного договора.

Если каким-либо образом сим-карты все же продадут, то они будут заблокированы. Тем же, кто подключил сим-карту, зарегистрировав ее на иностранный паспорт, рекомендовали обратиться в салон связи.

«Билайн» теперь регистрирует сим-карты при физическом присутствии клиента. Через сутки после активации будут заблокированы сим-карты, которые были куплены, но не зарегистрированы, а также те сим-карты, которые не прошли верификацию паспортных данных.

Эксперты отмечают, что дополнительные ограничения могли быть введены из-за президентских выборов — они должны помочь борьбе с потенциальными провокациями, например, звонками о минировании.

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Там долги за газ перекрывают всё «румынское золото» в несколько раз)