Изменено понятие широкополосного интернета

Федеральная комиссия по связи США изменила определение понятия «широкополосный интернет-доступ». Теперь оно подразумевает скорость скачивания не ниже 100 Мбит/с и скорость загрузки не менее 20 Мбит/с.

Ранее широкополосным доступом официально считался канал со скоростью скачивания 25 Мбит/с и скоростью загрузки 3 Мбит/с. Новое определение позволит регулятору переоценить качество широкополосной связи.

Отмечается, что комиссия вводит новые стандарты, опираясь на возможности финансирования и требования федеральных и государственных органов, а также на модели потребительского использования.

В настоящее время 45 миллионов американцев не имеют доступа к фиксированным линиям широкополосной связи со скоростью скачивания 100 Мбит/с, а также мобильным услугам 5G со скоростью скачивания 35 Мбит/с.