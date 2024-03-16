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Изменено понятие широкополосного интернета

Источник:
Theverge.com
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Федеральная комиссия по связи США изменила определение понятия «широкополосный интернет-доступ». Теперь оно подразумевает скорость скачивания не ниже 100 Мбит/с и скорость загрузки не менее 20 Мбит/с.

Ранее широкополосным доступом официально считался канал со скоростью скачивания 25 Мбит/с и скоростью загрузки 3 Мбит/с. Новое определение позволит регулятору переоценить качество широкополосной связи.

Отмечается, что комиссия вводит новые стандарты, опираясь на возможности финансирования и требования федеральных и государственных органов, а также на модели потребительского использования.

В настоящее время 45 миллионов американцев не имеют доступа к фиксированным линиям широкополосной связи со скоростью скачивания 100 Мбит/с, а также мобильным услугам 5G со скоростью скачивания 35 Мбит/с.

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Топ комментариев

corrector

У него "решающие месяцы" уже два года подряд, может это месячные ? может пол сменить хочет ?

se 34

С его слов "Москва не остановится ", а что дальше пойдет европу захватывать? он что тупой?

pepelmetal

А губозакаточную машинку им не выдать?

corrector

если так всё прям пилили, то почему наши сделали , а твои богоподобные мерикосы нет ? просто тупые...