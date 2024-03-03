Как восстановить смартфон Xiaomi после сбоя без потери данных

Компания Xiaomi на днях выпустила «убивающее» обновление одного из системных компонентов для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которое привело к превращению устройств в «кирпичи», уходящие в бесконечную перезагрузку.

Xiaomi признала проблему и отозвала обновление — в настоящее время оно уже недоступно для загрузки и установки. Пресс-служба компании уточнила, что в ближайшее время официальные сервисные центры получат инструкции, как восстанавливать смартфоны без потери данных.

«Пожалуйста, не пытайтесь восстанавливать устройство сами без консультации с авторизованными сервисными центрами или поддержкой, так как это может привести к потере данных, которые не сохранены в резервных копиях», — говорится в сообщении.

Однако что делать пользователям, если телефон нужен срочно или в населенном пункте нет авторизованного сервиса Xiaomi? Есть простой вариант быстрого восстановления — сброс настроек MIUI до заводских. Но в этом случае стираются все данные на смартфоне.

Воспользоваться таким методом можно, если пользователь хранит резервные копии актуальных данных, фотографий и документов в «облаке». Для тех, у кого нет облачной синхронизации, есть способ восстановления работоспособности Xiaomi без потери данных.

Как восстановить Xiaomi без потери данных

Соответствующая инструкция появилась на форуме 4PDA. Важно помнить, что все действия пользователь выполняет на свой страх и риск. Чтобы избавиться от бесконечной перезагрузки смартфона, потребуется прошить устройство.

Для этого необходимо скачать фирменную программу Mi Assistant на свой компьютер. Программа доступна на китайском языке, поэтому в инсталляторе некорректно отображаются символы. Однако для установки Mi Assistant достаточно лишь нажимать на кнопки подтверждения. Также в Сети есть англофикатор для программы.

Кроме того, на ПК необходимо скачать консольное приложение ADB, с помощью которого производится отладка Android устройств, и распаковать содержимое архива в любую папку на компьютере, которая не содержит в своем названии кириллические символы.

После этого требуется скачать обновленную оболочку HyperOS для своего телефона, в которой этой проблемы циклической перезагрузки нет. Нужно выбрать модель своего смартфона и соответствующий регион. Если установлена российская прошивка, потребуется файл с окончанием RU.

Затем можно переходить к установке HyperOS на Xiaomi через компьютер. Для этого необходимо подключить смартфон к ПК через раздел «Connect with MiAssistant», запустить Mi Phone Assistant на компьютере и выбрать архив с прошивкой HyperOS.

Начнется процесс перепрошивки Xiaomi, обычно он занимает порядка 15-20 минут. По окончанию смартфон перезагрузится. После установки HyperOS через Recovery Mode все пользовательские данные на устройстве должны остаться на месте.