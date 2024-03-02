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Android-смартфоны получили альтернативу Face ID

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Samsung разработала новую технологию разблокировки смартфона по лицу, участие в проекте принял стартап Metalenz.

Разработку показали на технологической выставке MWC-2024 в Барселоне. Она представляет собой биометрический сенсор Polar ID, который захватывает свет, отраженный от лица с последующей идентификацией, пишет Android Police.

При этом испускаемый Polar ID свет невидим для человеческого глаза. С помощь такого «облучения» смартфон формирует уникальный слепок лица, который по своей достоверности сопоставим с отпечатком пальца.

Технология напоминает Face ID в iPhone. При этом новая разработка получилась дешевле продукта Apple и других аналогичных датчиков. Отмечается, что в самом устройстве она занимает намного меньше места.

Разработчики уверяют, что датчик нельзя обмануть с помощью фотографии или объемной маски. Ожидается, что Polar ID появится в смартфонах Samsung уже в 2025 году, первыми новый датчик получат флагманские аппараты.

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Топ комментариев

Asd10

Никто вам и не обещал, что вам будет приятно.

mosquito__2010

Вас сегодня оберегают, скажи спасибо , но я думаю ты успел прочитать мой вопрос.

mosquito__2010

Ваш бандеровский пронацистский режим действительно будет счищен с Украины. Последователи нацистских идей...

mosquito__2010

А ты почему не на СВО ? Ты школьник или инвалид ?