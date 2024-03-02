Android-смартфоны получили альтернативу Face ID

Компания Samsung разработала новую технологию разблокировки смартфона по лицу, участие в проекте принял стартап Metalenz.

Разработку показали на технологической выставке MWC-2024 в Барселоне. Она представляет собой биометрический сенсор Polar ID, который захватывает свет, отраженный от лица с последующей идентификацией, пишет Android Police.

При этом испускаемый Polar ID свет невидим для человеческого глаза. С помощь такого «облучения» смартфон формирует уникальный слепок лица, который по своей достоверности сопоставим с отпечатком пальца.

Технология напоминает Face ID в iPhone. При этом новая разработка получилась дешевле продукта Apple и других аналогичных датчиков. Отмечается, что в самом устройстве она занимает намного меньше места.

Разработчики уверяют, что датчик нельзя обмануть с помощью фотографии или объемной маски. Ожидается, что Polar ID появится в смартфонах Samsung уже в 2025 году, первыми новый датчик получат флагманские аппараты.