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Энди Андреофф продлил контракт с «Сибирью»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о продлении контракта с канадским нападающим Энди Андреоффом еще на сезон, сообщила пресс-служба клуба в четверг.

Андреофф стал лучшим снайпером команды в сезоне 2023/23, забив 27 шайб в ворота соперника. Всего же нападающий набрал 39 очков в 66 матчах.

«Сибирь» завершила сезон на 10 месте и не попала в плей-офф. Руководство клуба объяснило провал в большей степени тем, что у команды сняли четыре очка.

Ранее стало известно, что после неудачного сезона уволили спортивного директора Сергея Климовича.

Решение по судьбе гендиректора клуба Кирилла Фастовского и исполняющего обязанности главного тренера Сергей Кривокрасова будет принимать попечительский совет.

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Сибирь #Новосибирск #Хоккей
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Топ комментариев

scorpion2777

Весеннего обострения у всяких данилонов, иркутов, максов и прапорщиков из барнаполя.

mosquito__2010

Ты тут срач разводишь потому что работу найти не можешь ?

snoo

бееедненький, скучаешь по любимому галкину?

Killer X

Не думаю что Карлсон платил Путину за интервью, как этого потребовал Борис Джонсон например.