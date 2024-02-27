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Представлен первый в мире смартфон без приложений

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Deutsche Telekom представила на выставке MWC 2024 смартфон, на котором нет приложений. Все действия выполняются за счет искусственного интеллекта и голосового помощника.

При включении устройства пользователя встречает чат-бот, который умеет все: отправлять письма, отвечать на СМС, открывать календари, звонить, а также искать нужную информацию в интернете.

Таким образом, пользователю не нужно устанавливать на устройство браузеры, приложения маркетплейсов и другие программы. Уникальный аппарат разрабатывался вместе с компаниями Qualcomm и Brain.AI.

При этом производитель на всякий случай оставит для пользователей возможность переключения на стандартный интерфейс Android. В этом случае на смартфон придется устанавливать основные приложения

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Топ комментариев

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

corrector

от обнаружения впервые на фронте до эпичного горения мерикосовского БК - 1 день, молодцы !

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.