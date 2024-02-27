Представлен первый в мире смартфон без приложений

Компания Deutsche Telekom представила на выставке MWC 2024 смартфон, на котором нет приложений. Все действия выполняются за счет искусственного интеллекта и голосового помощника.

При включении устройства пользователя встречает чат-бот, который умеет все: отправлять письма, отвечать на СМС, открывать календари, звонить, а также искать нужную информацию в интернете.

Таким образом, пользователю не нужно устанавливать на устройство браузеры, приложения маркетплейсов и другие программы. Уникальный аппарат разрабатывался вместе с компаниями Qualcomm и Brain.AI.

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При этом производитель на всякий случай оставит для пользователей возможность переключения на стандартный интерфейс Android. В этом случае на смартфон придется устанавливать основные приложения