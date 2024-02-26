Стартовали российские продажи Xiaomi 14

Компания Xiaomi официально представила глобальную версию смартфона Xiaomi 14. Такие аппараты будут продаваться в России.

В настоящее время российские ретейлеры уже принимают предварительные заказы на новинку. Так, в сети МТС Xiaomi 14 будут продавать по цене от 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба компании.

В такую сумму оценили Xiaomi 14 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а версия с 12/512 ГБ обойдется в 110 тысяч руб. На российском рынке овинка будет представлена в трех цветах: черном, белом и зеленом.

При оформлении заказа на Xiaomi 14 покупатели получат умные часы Xiaomi Watch S3, а также подписку на онлайн-кинотеатр KION и подписку на МТС Premium на 12 месяцев. Кроме того, обещан подарочный набор из чехла и ремешка для часов.

Xiaomi 14 изначально дебютировал в Китае еще в конце октября 2023 года. Смартфон Xiaomi 14 оснащается 6,36-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1200x2670 пикселей и адаптивной частотой обновления изображения 120 Гц.

Новинка получила тройную 50-мегапиксельную камеру, за производительность устройства отвечает чип Snapdragon 8 Gen 3. Устройство работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS.