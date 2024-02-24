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Российская теннисистка сенсационно обыграла первую ракетку мира

Источник:
Sibnet.ru
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Российская теннисистка Анна Калинская в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Дубае одержала победу над представительницей Польши Игой Свентек.

Встреча завершилась уверенной победой 25-летней москвички со счетом 6:4, 6:4. По ходу игры россиянка исполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 68% мячей с первой подачи.

Калинская в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 40-е место. При этом ее соперница Ига Свентек является первой ракеткой. Примечательно, что на пути к финалу россиянка также обыграла Кори Гауфф из США, которая занимает в рейтинге третье место.

В финальном матче Калинская сыграет против итальянки Ясин Паолини, это будет первый финал такого ранга для россиянки. Игра пройдет 24 февраля.

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