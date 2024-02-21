Определились все участники плей-офф чемпионата КХЛ

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Хабаровский «Амур» последним пополнил число участников
плей-офф чемпионата КХЛ в сезоне 2023/24.
Плей-офф стартует 29 февраля и ориентировочно продлится до 29
апреля. У клубов на момент публикации осталось доиграть по два-три матча,
поэтому места в турнирной таблице еще не закрепились — у некоторых команд
разрыв по одному-два очка.
В Западной конференции в плей-офф вышли СКА, «Динамо М», «Локомотив»,
«Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА, «Динамо Мн».
На Востоке в плей-офф попали «Авангард», «Металлург», «Салават
Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур».