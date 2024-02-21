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Определились все участники плей-офф чемпионата КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал КХЛ

Хабаровский «Амур» последним пополнил число участников плей-офф чемпионата КХЛ в сезоне 2023/24.

Плей-офф стартует 29 февраля и ориентировочно продлится до 29 апреля. У клубов на момент публикации осталось доиграть по два-три матча, поэтому места в турнирной таблице еще не закрепились — у некоторых команд разрыв по одному-два очка.

В Западной конференции в плей-офф вышли СКА, «Динамо М», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА, «Динамо Мн».

На Востоке в плей-офф попали «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур».

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Кто бы говорил. Сутками тут зависаешь. Туниядствуешь. От тебя то какой государству гешефт.