Определились все участники плей-офф чемпионата КХЛ

Хабаровский «Амур» последним пополнил число участников плей-офф чемпионата КХЛ в сезоне 2023/24.

Плей-офф стартует 29 февраля и ориентировочно продлится до 29 апреля. У клубов на момент публикации осталось доиграть по два-три матча, поэтому места в турнирной таблице еще не закрепились — у некоторых команд разрыв по одному-два очка.

В Западной конференции в плей-офф вышли СКА, «Динамо М», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА, «Динамо Мн».

На Востоке в плей-офф попали «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур».