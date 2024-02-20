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Xiaomi усложнила прошивку своих смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Обновление Android на смартфоне Xiaomi
Фото: © Sibnet.ru

Компания Xiaomi изменила свою политику безопасности, чтобы затруднить разблокировку загрузчика своих смартфонов.

Изменения связаны с выходом новой операционной системы HyperOS в конце 2023 года, которая пришла на смену MIUI и будет устанавливаться на все устройства Xiaomi, пишет издание Rozetked со ссылкой на обновленный документ.

Теперь пользователи, желающие разблокировать загрузчик, должны иметь Mi-аккаунт, созданный не менее 30 дней назад. Причем запрашивать разблокировку с одного аккаунта разрешается не чаще трех раз в год.

Также каждая заявка на разблокировку будет проверяться вручную сотрудниками Xiaomi два раза в неделю. Отмечается, что ограничения касаются только смартфонов, предназначенных для китайского рынка.

Нередко пользователи покупают более дешевые устройства Xiaomi для китайского рынка, после чего прошивают гаджеты с китайских MIUI и HyperOS на глобальные версии прошивок с поддержкой Google-сервисов и русского языка. Для этого нужен разблокированный загрузчик.

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