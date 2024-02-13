Сервис для онлайн-регистрации бизнеса заработает в России

Единый сервис, где можно будет зарегистрировать онлайн-бизнес, открыть счет в банке и получить электронную подпись, заработает в России с 2024 года, сообщается на сайте правительства России.

Сервис под названием «Старт бизнеса онлайн» упростит процедуры создания компаний и индивидуальных предприятий. В частности, на всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система.

«За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг», — отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Сервис будет реализован в режиме эксперимента, который стартует с 1 марта 2024 года и продлится до 1 марта 2025 года. Он проводится при участии Минфина, Банка России, Росфинмониторинга и «Центра биометрических технологий».