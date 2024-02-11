Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 60 голов

Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин отличился в матче с «Бостоном», одновременно сократив свое отставание по количеству голов от Уэйна Гретцки.

Овечкин в игре с «Бостоном» отметился заброшенной шайбой. Он продлил свою серию с голами до четырех матчей. Капитан «Вашингтона» также записал на свой счет результативную передачу.

Овечкин, забив 834 гола, располагается на второй позиции в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Он уступает только канадскому нападающему Гретцки (894 гола).

Но Овечкин забросил уже 57-ю шайбу в пустые ворота, превзойдя рекорд Гретцки по этому показателю (56).