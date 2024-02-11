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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 60 голов

Источник:
Sibnet.ru
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Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин отличился в матче с «Бостоном», одновременно сократив свое отставание по количеству голов  от Уэйна Гретцки.

Овечкин в игре с «Бостоном» отметился заброшенной шайбой. Он продлил свою серию с голами до четырех матчей. Капитан «Вашингтона» также записал на свой счет результативную передачу.

Овечкин, забив 834 гола, располагается на второй позиции в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Он уступает только канадскому нападающему Гретцки (894 гола).

Но Овечкин забросил уже 57-ю шайбу в пустые ворота, превзойдя рекорд Гретцки по этому показателю (56).

 

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается