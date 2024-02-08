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CAS раскрыл подробности о десерте от дедушки и 60 препаратах Валиевой

Источник:
Sibnet.ru
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Камила Валиева
Фото: © ФФККР
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года за допинг. Спортсменка объяснила попадание запрещенного вещества клубничным десертом от дедушки, но не смогла доказать это.

По версии Валиевой, запрещенный препарат триметазидин попал в организм через клубничный десерт, приготовленный отцом ее бывшего отчима Геннадием Соловьевем, которого она называет дедушкой. Фигуристка взяла его с собой в дорогу на чемпионат России в Санкт-Петербурге и ела несколько дней.

У дедушки были проблемы с сердцем, он принимал триметазидин и давил таблетки на той же разделочной доске, на которой готовил ингредиенты для десерта.

Но сам Соловьев отказался участвовать в слушаниях, а защита не представила никаких доказательств, что ему прописан триметазидин или он покупал его. Первые записи о проблемах с сердцем датируются мартом 2022 года

«Спортсменка не предоставила никаких доказательств, что дедушка действительно существует», — говорится в вердикте CAS.

Также Валиева допустила такие версии, как загрязненные медикаменты или саботаж, так как на соревнованиях в помещениях было полно «незнакомцев, которых там точно не должно быть».

Другие препараты в пробе

Пробу Б вскрывали 17 марта 2022 года по просьбе Валиевой. Там тоже был обнаружен триметазидин.

В пробе фигуристки был найден анаболический стероид экдистерон (он находится в списке мониторинга WADA). Этот препарат не указан в документах, которые заполнила Валиевой во время сдачи допинг-пробы. Она сообщила, что принимала L-карнитина, гипоксена и супрадина.

Всего в ФМБА в 2020-2021 годах фигуристке было назначено около 60 различных препаратов, в том числе пищевые добавки и витамины.

Тренер фигуристки Этери Тутберидзе в письменных показаниях сообщила, что не контролирует прием лекарств и добавок спортсменами и не обсуждает это с врачами.

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