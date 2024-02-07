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Боец Емельяненко захотел поступить в МГУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, что хотел бы поступить в МГУ на специальность, связанную со спортом.

«У меня вся жизнь связана со спортом. Поэтому я считаю, что спортивное образование у меня должно быть. Почему МГУ? Потому что я живу в Москве», — заявил боец в интервью YouTube-каналу «На спорте с Монто».

42-летний Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), десять раз проиграл и один поединок свел вничью. Летом 2023 года он прошел реабилитацию из-за алкогольной зависимости в Ингушетии.

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Топ комментариев

GammiPluh

они неудобные ветки просто игнорируют

snoo

Ух как ща пригорит!:) Начальница, иркут и прочие, ваш выход!

GammiPluh

тоже кажется что она ненужное и токсичное образование

GammiPluh

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