Дисквалификацию Валиевой решили обжаловать

Юридическая фирма Pinna Legal подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой в Верховный суд Швейцарии.

Юристы планируют обратиться в Верховный суд Швейцарии, находящийся в Лозанне. Отмечается, что стороны имеют право на обжалование в течение 30 дней после решения CAS на ограниченных основаниях, пишет The Times.

Полное решение Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой может быть опубликовано до 11 февраля. Из-за несовершеннолетия спортсменки часть информации может остаться конфиденциальной.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.