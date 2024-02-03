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Дисквалификацию Валиевой решили обжаловать

Источник:
Sibnet.ru
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Юридическая фирма Pinna Legal подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой в Верховный суд Швейцарии.

Юристы планируют обратиться в Верховный суд Швейцарии, находящийся в Лозанне. Отмечается, что стороны имеют право на обжалование в течение 30 дней после решения CAS на ограниченных основаниях, пишет The Times.

Полное решение Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой может быть опубликовано до 11 февраля. Из-за несовершеннолетия спортсменки часть информации может остаться конфиденциальной.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

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andrei703333

Если он хочет замотевировать рожать ради войны то он идиот, ни одна мать ни хочет хоронить своего сына

corrector

12,5 лярда в год ваш паёк теперь на всё - от пенсий до фронтовых пайков, гуляйте на все - по...

290481

Вот безумец или заставь дурака Богу молиться...Дай ей веру в сегодня и завтра, тогда они будут рожать....

Один из многих

Попы уже совсем берегов не видят. Скоро начнут собирать церковную десятину.