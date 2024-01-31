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Российские фигуристы сохранят выплаты за золото на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Российские власти не будут пересматривать выплаты для фигуристов, которые после решений CAS и ISU получат бронзу вместо золота на командном турнире Олимпиады в Пекине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Правильно», — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, правильно ли считать, что не будет никакого пересмотра выплат для спортсменов в сторону уменьшения.

За золотые медали Игр в Пекине фигуристам ранее выплатили от государства по 4 миллиона рублей. За бронзу предусматривались призовые в размере 1,7 миллиона рублей.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января вынес вердикт в деле Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой обнаружили запрещенный триметазидин. Фигуристку на дисквалифицировали на четыре года и аннулировали все результаты с 25 декабря 2021 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой на Олимпиаде-2022, из-за этого команда опустилась на третье место.

Бронзовые медали турнира вместо золотых получат россияне Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивная пара), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

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