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Абонентов «Билайна» защитят от спама

Источник:
Sibnet.ru
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«Билайн» в феврале запустит новый сервис идентификации вызовов «Этикетка», который оградит пользователей от спама, сообщает пресс-служба оператора.

В декабре 2023 года прошло пилотное тестирование продукта, его признали успешным. Сервис позволит снизить количество жалоб на телефонное мошенничество в шесть раз, практически до нуля.

Отмечается, что услуга бесплатная, специально подключать или активировать ее не нужно. Наличие мобильного интернета тоже не требуется, сервис работает как на смартфонах, так и на кнопочных телефонах.

«Этикетка» позволяет отображать на экране телефона название компании или бренда, от которых поступил звонок, а также дополнительную информацию, например, цель звонка или предупреждение о спаме и мошенниках.

При этом абоненту не требуется устанавливать дополнительные приложения, поскольку сервис работает на основе собственной технологии оператора, передающей текст одновременно с поступающим вызовом.

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