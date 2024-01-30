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Российские фигуристы получат бронзу командного турнира на ОИ в Пекине

Источник:
Sibnet.ru
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Команда российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Фото: © телеграм-канал ОКР

Сборная России получит бронзу командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU).

ISU аннулировал результаты Камилы Валиевой, признанной Спортивным арбитражным судом виновной в употреблении допинга, сообщается на сайте организации.

Россия набрала 74 балла, США — 65, Япония — 63, Канада — 53. Валиева принесла команде 20 баллов на Олимпиаде. За их вычетом сборная откатилась на третье место (54 балла). 

Если бы ISU решил пересчитать места после женского вида в команднике, то другим сборным прибавили бы баллов, и третьей стала бы Канада.

Бронзовые медали турнира получат россияне Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивная пара), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Олимпийскими чемпионами Пекина в командном турнире станут американцы Нейтан Чен, Винсент Чжоу, Карен Чен, Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (спортивная пара), Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, а также Мэдисон Чок и Эван Бейтс (танцы на льду).

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