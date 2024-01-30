Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес максимально жесткое решение по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее дисквалифицировали на четыре года, а все результаты за два года аннулировали, в том числе золотую медаль Олимпиады в Пекине.

Фигуристка Камила Валиева с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгазуом Фото: © телеграм-канал ОКР

Валиева приехала на Олимпиаду-2022 фаворитом. 15-летней на тот момент чемпионке России и Европы с четверными прыжками и выразительным катанием прочили даже два олимпийских золота. Фигуристка здорово откатала обе программы (короткую и произвольную) на командном турнире, Россия взяла медали высшей пробы…

Но оказалось, что в пробе Валиевой с чемпионата России 2021 года нашли запрещенное вещество триметазидин. Тогда тоже было слушание CAS, по результатам которого фигуристке разрешили выступить в личных соревнованиях.

Далее дело о допинге Валиевой затянулось на два года, 29 января 2024 CAS вынес вердикт: «Госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями».

Валиева потеряла девять медалей, из которых шесть — золото. Она не сможет тренироваться и выступать в шоу, которым оказывается господдержка.

Лишат ли Россию олимпийского золота?

Могут дисквалифицировать олимпийскую команду России целиком или вычесть из итогового результата набранные Валиевой 20 баллов.

Россия набрала на Олимпиаде 74 балла, США — 65, Япония — 63, Канада — 53. Без баллов Валиевой у российских фигуристов останется 54 балла, а это бронза.

Вопрос лишения наград будут рассматривать Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет. Заседание ISU назначено на 7 февраля.

Олимпийский комитет России считает, что меры в отношении Валиевой не должны сказаться на командном результате.

«В соответствии с применимыми правилами результаты командных соревнований на Олимпийских зимних играх 2022 года не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Камилы Валиевой, и награды, завоеванные нашей сборной в Пекине, юридически пересмотру не подлежат», — говорится в заявлении ОКР.

Почему такой строгий вердикт

Валиевой на момент нарушения было 15 лет, у нее был статус «защищенного лица», то есть она не должна нести ответственность наравне со взрослыми. По мнению юристов, ей могло грозить максимум до шести месяцев дисквалификации, которые будут отсчитываться с момента наказания.

Но статус защищенности не означает автоматического смягчения санкций. Валиева в CAS признала, что в ее крови был триметазидин, но не смогла доказать суду, что нарушила антидопинговые правила непреднамеренно.

Триметазидин — препарат, улучшающий энергетический метаболизм клеток, применяется для профилактики и лечения ишемии сердца, стенокардии. Способствует быстрому восстановлению после физической нагрузки, повышает выносливость. С 2014 года включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных препаратов для профессиональных спортсменов.

Комиссия CAS подчеркнула, что, согласно пункту 12.2 антидопингового кодекса РУСАДА, нарушители должны нести одинаковое наказание вне зависимости от того, являются ли они взрослыми спортсменами или «защищенными лицами».

«Это означает, что защищенное лицо не освобождается от наказания за умышленное правонарушение, поскольку, согласно кодексу, нет оснований относиться к нему как-либо иначе, чем к взрослому спортсмену, Соответственно, было установлено, что нет возможности по своему усмотрению сократить срок дисквалификации», — говорится в заявлении суда.

Как фигуристка с грязной пробой попала на Игры

«Как вообще могло случиться, что на Играх оказался спортсмен с грязной допинг-пробой? И это вопрос не к CAS, не к западным провокаторам из шведской лаборатории, а к тем людям, которые продолжают управлять российским спортом и фигурным катанием в частности», — задалась вопросами журналистка Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

Валиева проходила многократный допинг-контроль с 24 августа 2019 года по 7 февраля 2022 года. Все пробы, кроме проб с чемпионата России, были отрицательными, в частности от 13 января и 7 февраля 2022 года.

Валиева поехала на Олимпиаду, еще не зная результатов допинг-проб с чемпионата. Российские спортивные чиновники не комментировали этот факт, а также то, почему ее поставили на обе программы в командном турнире, хотя могли подстраховаться и поставить Трусову или Щербакову.

«За два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос, который изначально был предметом больших сомнений — почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам», — единственное, что заявил на это Олимпийский комитет России после вердикта CAS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Первый женский четверной. ВИДЕО

Чемпионат России по фигурному катанию в 2021 году прошел с 22 по 27 декабря. Результаты допинг-проб Валиевой стали известны 7 февраля, тогда как олимпийские соревнования начались 4 февраля. Анализы задержала лаборатория, по официальным объяснениям — из-за вспышки ковида. По косвенным намекам российской стороны — умышленно, по политическим соображениям.

Зачем Валиева принимала триметазидин?

Обнаруженная концентрация триметазидина оценивается в 2,1 нг/мл. Защита Валиевой на заседании комиссии РУСАДА отмечала, что такая концентрация «крайне низкая».

Первоначально фигурировала версия, что запрещенное вещество попало в организм фигуристки бытовым путем (через посуду) в результате контакта с дедом, который принимал лекарства с триметазидином после операции на сердце.

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Филипп Шветский говорил, что это было первое, что пришло штабу в голову.

По информации «Советского спорта», юристы Валиевой строили линию защиты на том, что триметазидина попал через десерт, приготовленный дедушкой.