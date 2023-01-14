НАВЕРХ

РУСАДА оправдало Камилу Валиеву

Источник:
Sibnet.ru
395 1
Фото: © Олимпийский комитет России

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву, сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Комитет установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности», отмечается в сообщении.

Таким образом, комитет не наложил на Валиеву никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года.

25 декабря 2021 года Валиева стала чемпионкой России, теперь она должна лишиться этой медали, а золото перейдет к Александре Трусовой.

WADA запросило у РУСАДА копию полного мотивированного решения. При этом агентство пригрозило воспользоваться своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Валиева попала в допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине. Она стала чемпионкой в командных соревнованиях, а после их окончания стало известно о положительном результате допинг-пробы фигуристки, сданной в декабре 2021 года.

Еще по теме
Признание Валиевой спортсменкой года назвали незаслуженным
Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию с пневмонией
Кубок России по горнолыжному спорту пройдет на Алтае
Валиева за роль в шоу Навки получит более 6,5 млн рублей
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024
13.12.2022 09:35
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
Девушка дня
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Украина получила тяжелую технику от союзников
Путин поручил ввести компенсации похищенных мошенниками денег
Евросоюз предложил «ядерные санкции» против России
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

Не бойтесь, это оборонительная компания

c2h5oh76

значит, все правильно делается

sib_man9

"гегемон" чуток намочила портки, это бывает

GammiPluh

Компания застройщик (пока занимается демонтажем небезопасных зданий), чего так янки напряглись