РУСАДА оправдало Камилу Валиеву

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву, сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Комитет установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности», отмечается в сообщении.

Таким образом, комитет не наложил на Валиеву никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года.

25 декабря 2021 года Валиева стала чемпионкой России, теперь она должна лишиться этой медали, а золото перейдет к Александре Трусовой.

WADA запросило у РУСАДА копию полного мотивированного решения. При этом агентство пригрозило воспользоваться своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Валиева попала в допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине. Она стала чемпионкой в командных соревнованиях, а после их окончания стало известно о положительном результате допинг-пробы фигуристки, сданной в декабре 2021 года.