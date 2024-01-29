TikTok в России продолжит работать в ограниченном режиме

Возобновление полноценной работы онлайн-сервиса коротких вертикальных видео TikTok в России пока не обсуждается, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

TikTok работает в России в ограниченном режиме с 6 марта 2022 года. Соцсеть запретила российским пользователям загружать новые видеоклипы и вести прямые трансляции. Также пользователям недоступны для просмотра видеоролики из других стран.

На такие ограничения администрация сервиса пошла после введения уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии. Однако в конце 2023 года некоторые пользователи TikTok в России получили возможность загружать и просматривать новый контент без использования инструментов обхода ограничений

Несмотря на ограничения, TikTok продолжает оставаться одним из самых популярных приложений в России. По данным Mediascope, по состоянию на октябрь 2023 года TikTok среди приложений находился в России на третьем месте по объему аудитории — 67,6 миллиона человек, уступая только «ВКонтакте» и Telegram.