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TikTok в России продолжит работать в ограниченном режиме

Источник:
ТАСС
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Возобновление полноценной работы онлайн-сервиса коротких вертикальных видео TikTok в России пока не обсуждается, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

TikTok работает в России в ограниченном режиме с 6 марта 2022 года. Соцсеть запретила российским пользователям загружать новые видеоклипы и вести прямые трансляции. Также пользователям недоступны для просмотра видеоролики из других стран.

На такие ограничения администрация сервиса пошла после введения уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии. Однако в конце 2023 года некоторые пользователи TikTok в России получили возможность загружать и просматривать новый контент без использования инструментов обхода ограничений

Несмотря на ограничения, TikTok продолжает оставаться одним из самых популярных приложений в России. По данным Mediascope, по состоянию на октябрь 2023 года TikTok среди приложений находился в России на третьем месте по объему аудитории — 67,6 миллиона человек, уступая только «ВКонтакте» и Telegram.

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paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

mosquito__2010

ВСУ шники очень рады этому факту. Они прям как дети радовались когда читали об этом.

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)